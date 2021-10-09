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В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома

RT на русскомиещё 5
1 час назад

В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась кровля жилого дома.

В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома
Фото: © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу© ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 18:16 мск 9 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. По предварительной информации, происходит горение кровли жилого дома», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пожару уже присвоен дополнительный номер сложности 1-бис.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.

Происшествия,МЧС,
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