Школьники массово отравились в Красноярске

Школьники отравились после посещения столовой в школе 56 в Красноярске. Диагноз «острая кишечная инфекция» установлен у шести учащихся из разных классов, говорится в Telegram-канале краевого Роспотребнадзора.

Данные стали известны после проведения санитарно-эпидемиологического расследования. На самом деле, речь может идти о десятках отравившихся школьников. На данный момент состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Управлением проведён отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в столовой учреждения. Также проводится лабораторное обследование работников пищеблока, — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле краевого управления ведомства.