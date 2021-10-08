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Прогулка женщины по рельсам метро в Екатеринбурге попала на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

Женщина спустилась прогуляться перед прибытием поезда на рельсы станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Видео опубликовано в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах, снятых очевидцами видно, как женщина спокойно, медленным шагом идет по рельсам. По платформе ее сопроводили сотрудники полиции. Сообщается, что машинист прибывающего на станцию поезда вовремя увидел неожиданного пешехода и успел затормозить перед въездом на станцию. Женщине вызвали скорую помощь. Оказалось, что она состоим на учете в психиатрической клинике.

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