Прогулка женщины по рельсам метро в Екатеринбурге попала на видео

На кадрах, снятых очевидцами видно, как женщина спокойно, медленным шагом идет по рельсам. По платформе ее сопроводили сотрудники полиции. Сообщается, что машинист прибывающего на станцию поезда вовремя увидел неожиданного пешехода и успел затормозить перед въездом на станцию. Женщине вызвали скорую помощь. Оказалось, что она состоим на учете в психиатрической клинике.