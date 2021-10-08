Вызвавшую полицию в метро девушку наградят медалью

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России (СКР), поручил наградить женщину, которая вызвала полицию во время избиения пассажира московского метро, ведомственной медалью «За содействие». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, женщине решено было выдать награду за проявленную смелость. Несмотря на риск пострадать от рук агрессивной компании, она оперативно нажала на тревожную кнопку в поезде. Петренко уточнила, что позже женщина бросилась вслед за преступниками и указала на них сотрудникам правоохранительных органов, когда те пытались скрыться с места преступления. Действия женщины позволили задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

4 октября Роман Ковалев был избитой группой из трех человек. Он вступился за женщину в вагоне московского метро, завязалась драка. Пострадавшего били ногами и использовали борцовские приемы. Ковалев получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина, за которую он вступился, вызвала полицию и помогла задержать преступников.