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Раскрыты подробности гибели отравившихся алкоголем 11 россиян

Lenta.ruиещё 1
17 минут назад

В крови отравившихся насмерть под Оренбургом алкоголем 11 россиян специалисты обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола. Такие подробности раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Раскрыты подробности смертельного отравления под Оренбургом
Фото: PixabayPixabay

«Оренбургские медики оперативно определили отправляющее вещество в крови погибших. Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу», — отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что еще четверо пострадали из-за отравления алкоголем. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое проходят амбулаторное лечение.

О массовом отравлении в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области стало известно 7 октября. Изначально сообщалось о шести пострадавших, позднее число возросло до десяти. Следствие уже возбудило два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц»).

Происшествия,РЕН ТВ,
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