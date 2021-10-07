Инструктор по самообороне рассказала, как реагировать на драку

Мастер спорта по джиу-джитсу, инструктор по самообороне, руководитель клуба единоборств Ирина Куприна рассказала, как вести себя очевидцам уличной драки.

Комментируя News.ru инцидент в московском метро, когда трое уроженцев Дагестана избили вступившегося за девушку пассажира, Куприна заявила, что находившиеся в вагоне пассажиры могли нажать кнопку экстренной связи с машинистом и сообщить ему о случившемся. В этом случае на следующей остановке к вагону бы подошли сотрудники полиции.

«Плохо, конечно, когда граждане не обращают внимания, отходят и делают вид, что ничего не происходит», - сказала инструктор по самообороне.

Она рекомендовала не занимать ничью сторону в драке и действовать, исходя из своих физических параметров.

Пожилой человек, ребенок или женщина могут попытаться привлечь внимание окружающих, в том числе криками: «Полиция!», а крепкий «молодой здоровый парень» — попробовать разнять дерущихся.

Куприна допустила, что участники драки могут переключиться на вмешавшегося человека, и посоветовала защищать себя.

«Если начали бить, то надо защищать себя, бить в ответ, блокировать возможность агрессора наносить удары», - отметила она.

4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. На опубликованных очевидцами записях видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.