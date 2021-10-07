Избивших мужчину в метро дагестанцев поместили в карцер

Трое арестованных за избиение пассажира московского метро помещены в карцер. Об этом сообщил РИА «Новости» член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Константин Ким.

Фото: © ГУ МВД России по Москве © ГУ МВД России по Москве

«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях», - рассказал Ким.

По словам правозащитника, все трое подозреваемых заявили, что раскаиваются.

6 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку.

Молодые люди агрессивно себя вели в вагоне и приставали к пассажирам. Им сделала замечание девушка, в ответ на что они начали ее оскорблять. Ковалев заступился за девушку.

На опубликованных очевидцами записях видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Его госпитализировали с переломами носа и костей лица.

Нападавшие вскоре были задержаны полицией. Все трое ранее были судимы за кражи и побои. При задержании один из мужчин угрожал полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.