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В Пермском крае приезжие строители избили подростка

Газета.Ru
46 минут назад

В городе Александровск Пермского края приезжие строители избили 13-летнего подростка за то, что он и его друзья якобы разломали бордюры, которые до этого устанавливали рабочие, сообщает Telegram-канал Mash.

В Пермском крае приезжие строители избили подростка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел на одном из участков ремонта дорог. По словам родителей 13-летнего Константина, он и его друзья играли неподалеку от того места, где рабочие устанавливали бордюры. Костя оказался единственным подростком, которого рабочие, обвинившие детей в уничтожении их труда, успели поймать. Подростка несколько раз ударили в живот и по лицу, а также кидали на землю.

По словам одного из рабочих, бордюроукладчика Артура Маркосяна, никто Костю не избивал, а только держал за руки, дожидаясь, пока не приедут его родители.

Родители пострадавшего подростка потребовали у властей города и полиции разобраться в ситуации.

Ранее СК завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро Москвы.

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