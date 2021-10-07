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Мощное землетрясение произошло в Токио

ТАСС
32 минуты назад

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.

В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.

Угрозы цунами в Японии после землетрясения нет, но сейсмологи предупреждают о возможности новых мощных толчков.

Движение скоростных поездов "синкансен" в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.

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