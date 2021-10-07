Устроившему стрельбу в школе Казани продлили арест

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе Казани, пробудет под арестом до января. Такое решение вынес Басманный суд Москвы
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Галявиеву меры пресечения до 11 января 2022 года», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Информацию приводит РИА «Новости».
Галявиев 11 мая устроил стрельбу в школе 175 Казани. По информации следствия, он убил семерых детей и двух учительниц. Его арестовали и в июне перевели в Москву. Сам Галявиев признался, что совершил преступление из-за ненависти.