Устроившему стрельбу в школе Казани продлили арест

Ильназ Галявиев , который устроил стрельбу в школе Казани , пробудет под арестом до января. Такое решение вынес Басманный суд Москвы

Галявиев 11 мая устроил стрельбу в школе 175 Казани. По информации следствия, он убил семерых детей и двух учительниц. Его арестовали и в июне перевели в Москву. Сам Галявиев признался, что совершил преступление из-за ненависти.