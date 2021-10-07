Пригожин призвал депортировать избивших пассажира метро дагестанцев

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Царьградом» потребовал депортировать из России троих приезжих из Дагестана, которые избили в московском метро 25-летнего Романа Ковалева. Об этом он заявил в разговоре с «Царьградом».

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По словам продюсера, «эти звериные танцы» гости Москвы должны оставить «у себя дома». Пригожин отметил, что сам родом из Дагестана, а потому его сильно взволновал этот инцидент.

«Это что за дикость — втроем долбить одного? Это что такое? В метро, в общественном транспорте. Это что за бред такой? Трусость и мерзость, по-другому назвать это нельзя», — заявил продюсер.

Пригожин надеется, что злоумышленники будут наказаны и никакие взятки не помешают правосудию.

Накануне трое уроженцев Дагестана избили мужчину в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. 25-летний Роман Ковалев решил заступиться за девушку, которую начали оскорблять злоумышленники, в ответ они сильно его избили. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.