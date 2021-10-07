В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.49
Войти в почту

Пригожин призвал депортировать избивших пассажира метро дагестанцев

Елена Прошина
1 час назад

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Царьградом» потребовал депортировать из России троих приезжих из Дагестана, которые избили в московском метро 25-летнего Романа Ковалева. Об этом он заявил в разговоре с «Царьградом».

Пригожин призвал депортировать избивших пассажира метро дагестанцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам продюсера, «эти звериные танцы» гости Москвы должны оставить «у себя дома». Пригожин отметил, что сам родом из Дагестана, а потому его сильно взволновал этот инцидент.

«Это что за дикость — втроем долбить одного? Это что такое? В метро, в общественном транспорте. Это что за бред такой? Трусость и мерзость, по-другому назвать это нельзя», — заявил продюсер.

Пригожин надеется, что злоумышленники будут наказаны и никакие взятки не помешают правосудию.

Накануне трое уроженцев Дагестана избили мужчину в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. 25-летний Роман Ковалев решил заступиться за девушку, которую начали оскорблять злоумышленники, в ответ они сильно его избили. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но позднее следователи переквалифицировал его по статье «Покушение на убийство». Ковалев сейчас находится в больнице – у него сломан нос и кости лица. Глава СКР поручил наградить молодого человека медью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость.

Происшествия,Роман Ковалев,Иосиф Пригожин,СКР,Царьград ТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители