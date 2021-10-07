Сбившей троих детей в Солнцево москвичке продлили арест

Сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, 19-летней студентке Валерии Башкировой продлили арест до 24 марта 2022 года. Об этом сообщает телеканал «360».

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Напомним, что 16 июля Башкирова на автомобиле Mazda сбила детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на пешеходном переходе на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу в сопровождении матери и бабушки.

Старшие мальчики умерли после госпитализации, а девятимесячную девочку позже выписали из больницы. Первоначально Башкирову поместили под домашний арест, однако после смерти детей прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу, которое удовлетворили.