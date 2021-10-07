В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.86
Войти в почту

Сбившей троих детей в Солнцево москвичке продлили арест

Елена Прошина
20 минут назад

Сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве, 19-летней студентке Валерии Башкировой продлили арест до 24 марта 2022 года. Об этом сообщает телеканал «360».

Сбившей троих детей в Солнцево москвичке продлили арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 16 июля Башкирова на автомобиле Mazda сбила детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на пешеходном переходе на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу в сопровождении матери и бабушки.

Старшие мальчики умерли после госпитализации, а девятимесячную девочку позже выписали из больницы. Первоначально Башкирову поместили под домашний арест, однако после смерти детей прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу, которое удовлетворили.

Сейчас девушке грозит наказание по ч. 5. Ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»). Валерия признала свою вину и раскаялась.

Происшествия,Валерия Башкирова,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители