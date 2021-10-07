Аллигатор отобрал рыбу у семилетнего ребенка и попал на видео

Инцидент снял на видео отец ребенка Шон Макмахон. На записи видно, как семилетний Доусон из города Палм-Кост (штат Флорида) поймал рыбу и стал тащить ее из воды, подбадриваемый своим отцом. Но в тот момент, как его добыча оказалась на земле, из водоема вылез аллигатор и, схватив рыбу вместе с удочкой, исчез в реке. Мальчик же успел вовремя отбежать в сторону. К счастью, рептилия не причинила людям вреда.