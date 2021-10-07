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Аллигатор отобрал рыбу у семилетнего ребенка и попал на видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Аллигатор в США отобрал улов у маленького мальчика, который рыбачил на заднем дворе. Об этом сообщает NEWS.AMOMAMA.COM.

Инцидент снял на видео отец ребенка Шон Макмахон. На записи видно, как семилетний Доусон из города Палм-Кост (штат Флорида) поймал рыбу и стал тащить ее из воды, подбадриваемый своим отцом. Но в тот момент, как его добыча оказалась на земле, из водоема вылез аллигатор и, схватив рыбу вместе с удочкой, исчез в реке. Мальчик же успел вовремя отбежать в сторону. К счастью, рептилия не причинила людям вреда.

Происшествия,В мире,США,Видео,
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