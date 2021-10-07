Десять человек умерли от отравления алкоголем в Оренбургской области

Число госпитализированных в реанимационных отделениях Домбарского района Оренбургской области увеличилось до трех. Симптомы схожи с отравлением метиловым спиртом. В связи со сложной ситуацией был развернут оперативный медицинский штаб, сообщает региональное министерство здравоохранения.

За последние сутки в Домбарском и Ясненском районах скончалось 10 человек с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола". Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").