Полицейский тщетно пытался спасти пенсионерку от мошенников. Видео

В Салехарде полицейский тщетно пытался спасти пенсионерку от мошенников. Об этом сообщает Telegram -канал «Бушующий мир», который опубликовал видеозапись инцидента.

Сотрудники банка вызвали полицию, заметив у банкомата женщину, получающую инструкции по телефону для перевода денежных средств. Приехавший по вызову полицейский пытался объяснить ей, что она стала жертвой обмана телефонных аферистов. К сожалению, пенсионерка не стала слушать правоохранителя и перевела мошенникам 900 тысяч рублей. Через несколько дней она обратилась с заявлением о хищении крупной суммы.