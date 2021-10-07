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Полицейский тщетно пытался спасти пенсионерку от мошенников. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Салехарде полицейский тщетно пытался спасти пенсионерку от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», который опубликовал видеозапись инцидента.

Сотрудники банка вызвали полицию, заметив у банкомата женщину, получающую инструкции по телефону для перевода денежных средств. Приехавший по вызову полицейский пытался объяснить ей, что она стала жертвой обмана телефонных аферистов. К сожалению, пенсионерка не стала слушать правоохранителя и перевела мошенникам 900 тысяч рублей. Через несколько дней она обратилась с заявлением о хищении крупной суммы.

Происшествия,Криминал,Видео,
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