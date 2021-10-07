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Избитый в метро москвич рассказал на видео подробности происшествия

Александр Кузьмин
26 минут назад

Пострадавший при нападении в вагоне московского метро молодой человек рассказал корреспонденту портала Life.ru о своем избиении. Интервью публикует Telegram-канал SHOT.

Роман Ковалёв сообщил, что заступился за девушку, сделавшую замечание троим пассажирам.

«Они громко шумели, она просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали агриться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти», – заявил москвич.

На вопрос журналистки, примет ли он извинения от нападавших Роман ответил отрицательно.

«Их просто посадить нужно показательно», – сказал потерпевший.

Роман Ковалёв был зверски избит в вагоне столичной подземки 4 октября тремя уроженцами Дагестана. Все злоумышленники были задержаны полицией, в отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Происшествия,Криминал,Видео,Роман Ковалев,
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