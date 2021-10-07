«Они громко шумели, она просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали агриться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти», – заявил москвич.