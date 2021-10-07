На нефтяном танкере в Иркутской области прогремел взрыв

На нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области произошел взрыв паров нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в результате инцидента пострадали два человека.

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Инцидент произошел в 10:30 в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход. Пострадавших членов экипажа передали скорой помощи.

Как сообщает «Иркутск сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, на танкере случилось воспламенение паров в одной из емкостей без дальнейшего горения. Силы ведомства на тушение не привлекались, однако собственник судна запрашивал помощь авиации.