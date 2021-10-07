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На нефтяном танкере в Иркутской области прогремел взрыв

Елена Прошина
26 минут назад

На нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области произошел взрыв паров нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в результате инцидента пострадали два человека.

На нефтяном танкере в Иркутской области прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в 10:30 в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход. Пострадавших членов экипажа передали скорой помощи.

Как сообщает «Иркутск сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, на танкере случилось воспламенение паров в одной из емкостей без дальнейшего горения. Силы ведомства на тушение не привлекались, однако собственник судна запрашивал помощь авиации.

Напомним, что в августе 2021 года пожар на танкере произошел вблизи сирийского порта Латакия. Возгорание судна случилось во время ремонтных работ. Тогда огонь быстро локализовали, однако в результате инцидента пострадали два человека – работники отравились угарным газом и были госпитализированы. Отмечалось, что на момент возгорания судно не было ничем загружено.

Происшествия,МЧС,
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