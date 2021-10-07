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Москвич вдребезги разбил турникет в метро и попал на видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Пассажир московского метро вдребезги разбил турникет на станции «Тропарево» Сокольнический линии. Видео размещено на сайте Главного Управления МВД России по городу Москве.

«25-летний москвич стал фигурантом уголовного дела о порче имущества в столичном метрополитене», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Изучив кадры с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что не оплативший проезд молодой человек умышлено разбил створки устройства для ограничения прохода руками, пробегая через него. Сотрудники транспортной полиции задержали хулигана на той же станции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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