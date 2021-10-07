Москвич вдребезги разбил турникет в метро и попал на видео

«25-летний москвич стал фигурантом уголовного дела о порче имущества в столичном метрополитене», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Изучив кадры с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что не оплативший проезд молодой человек умышлено разбил створки устройства для ограничения прохода руками, пробегая через него. Сотрудники транспортной полиции задержали хулигана на той же станции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.