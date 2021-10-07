Турецкие силовики задержали члена ИГ с российским гражданством

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре боевика «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), имеющего российское гражданство. Об этом сообщает Hurriyet.

Член радикальной группировки был задержан турецкими силовиками в ходе спецоперации. Отмечается, что он разыскивался Интерполом. По информации издания, в отношении боевика было опубликовано «красное уведомления», требующее в случае его поимки немедленного задержания и экстрадиции.

По данным газеты, террорист незаконно въехал в Турцию и находился в столице. Полиция обнаружила дом, где скрывался член радикальной группировки. Во время обыска правоохранители изъяли более четырех тысяч долларов, восемь тысяч рублей и более 16 тысяч турецких лир, а также многочисленные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности, выданные на имя преступника.