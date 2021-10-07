В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.26
Войти в почту

Турецкие силовики задержали члена ИГ с российским гражданством

Lenta.ru
41 минуту назад

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре боевика «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), имеющего российское гражданство. Об этом сообщает Hurriyet.

Турецкие силовики задержали члена ИГ с российским гражданством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Член радикальной группировки был задержан турецкими силовиками в ходе спецоперации. Отмечается, что он разыскивался Интерполом. По информации издания, в отношении боевика было опубликовано «красное уведомления», требующее в случае его поимки немедленного задержания и экстрадиции.

По данным газеты, террорист незаконно въехал в Турцию и находился в столице. Полиция обнаружила дом, где скрывался член радикальной группировки. Во время обыска правоохранители изъяли более четырех тысяч долларов, восемь тысяч рублей и более 16 тысяч турецких лир, а также многочисленные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности, выданные на имя преступника.

Ранее в России осудили на 13 лет колонии строгого режима уроженца Дагестана Азамата Айвазова за обучение терроризму в рядах ИГ на территории Сирии. В течение 30 дней он проходил обучение практическим навыкам обращения с огнестрельным оружием и террористической деятельности на окраине города Ракка.

Происшествия,ФСИН,Интерпол,Исламское государство,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители