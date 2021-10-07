Подростка задержали за публичное оправдание терроризма. Видео

По версии следствия, 21 сентября молодой человек, разделяя экстремистские идеи о допустимости насилия, разместил на своей странице в соцсети текстовое сообщение с изображениями Тимура Бекмансурова, Ильназа Галявиева (причастных к совершению убийств в 2021 году в учебных заведениях Казани и Перми) и автоматического стрелкового оружия.