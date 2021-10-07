Подростка задержали за публичное оправдание терроризма. Видео

В Белгородской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в публичном оправдании терроризма. Кадры оперативного мероприятия опубликовал Следственный комитет России.
По версии следствия, 21 сентября молодой человек, разделяя экстремистские идеи о допустимости насилия, разместил на своей странице в соцсети текстовое сообщение с изображениями Тимура Бекмансурова, Ильназа Галявиева (причастных к совершению убийств в 2021 году в учебных заведениях Казани и Перми) и автоматического стрелкового оружия.
Сейчас подростку предъявлено обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»).