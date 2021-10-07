Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 68-летний пенсионер протаранил во дворе жилого дома 9 автомобилей. Инцидент произошёл в городе Находка, в Приморском крае.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как жильцы дома старались остановить авто-дебошира, но это не удавалось. В итоге его остановил только забор, когда водитель пытался уже скрыться с места массовой аварии.
По сообщениям в пресс-службе ОМВД по Находке, при отделе полиции мужчина вел себя агрессивно, ругался матом и напал на сотрудника МВД.
«Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством», – говорится в сообщении ведомства.