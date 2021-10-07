Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 68-летний пенсионер протаранил во дворе жилого дома 9 автомобилей. Инцидент произошёл в городе Находка , в Приморском крае .

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как жильцы дома старались остановить авто-дебошира, но это не удавалось. В итоге его остановил только забор, когда водитель пытался уже скрыться с места массовой аварии.