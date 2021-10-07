В Дагестане отреагировали на избиение москвича в метро

На драку в московском метро, которую устроили уроженцы Дагестана, «невозможно смотреть нормальному человеку», сообщает Daily Storm со ссылкой на главу общественного совета представительства республики Хаджимурада Гаджиева.
Он выразил «глубокое возмущение» поведением «этих ребят».
«Поведение неадекватное, поведение жестокое, мягко выражаясь», — сообщил Гаджиев.
При этом он отметил, что в данном случае причина конфликта не имеет значения.
Глава общественного совета подчеркнул, что коллеги из других комитетов также осудили действия земляков.
Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда на участке между станциями «Измайловская» и «Пионерская». Трое хулиганов набросились на пассажира, пиная его ногами по лицу. Известно, что пострадавший заступился за девушку, к которой пристали агрессивные молодые люди.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира в территориальное подразделение СК. В действиях злоумышленников, напавших на молодого человека, усматривается покушение на убийство из хулиганских побуждений.
Избитый участник инцидента находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Не исключено, что он лишится зрения.