В Дагестане отреагировали на избиение москвича в метро

На драку в московском метро, которую устроили уроженцы Дагестана, «невозможно смотреть нормальному человеку», сообщает Daily Storm со ссылкой на главу общественного совета представительства республики Хаджимурада Гаджиева.

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Он выразил «глубокое возмущение» поведением «этих ребят».

«Поведение неадекватное, поведение жестокое, мягко выражаясь», — сообщил Гаджиев.

При этом он отметил, что в данном случае причина конфликта не имеет значения.

Глава общественного совета подчеркнул, что коллеги из других комитетов также осудили действия земляков.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда на участке между станциями «Измайловская» и «Пионерская». Трое хулиганов набросились на пассажира, пиная его ногами по лицу. Известно, что пострадавший заступился за девушку, к которой пристали агрессивные молодые люди.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира в территориальное подразделение СК. В действиях злоумышленников, напавших на молодого человека, усматривается покушение на убийство из хулиганских побуждений.