В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.03
Войти в почту

Московский таксист запер пассажирку в машине

Елена Прошина
10 минут назад

В Москве водитель такси насильно удерживал 19-летнюю пассажирку в салоне авто, заблокировав двери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Московский таксист запер пассажирку в машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шофер «Яндекс. Такси» уговаривал девушку сходить с ним на свидание. Известно, что студентка работает в музее современного искусства «Гараж». Она вызвала в Парк Горького такси, чтобы отправиться домой на юго-западе города. Водитель завершил заказ, но отказался выпускать клиентку из автомобиля, заблокировав двери.

После этого он начал делать комплименты пассажирке, приставать к ней и хватать. Мужчина предложил покататься и сходить на свидание в один из ресторанов быстрого питания.

Студентка вырвалась из такси и убежала в сторону дома. На следующий день она обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время ведется поиск водителя.

Ранее в Минтрансе России выступили против иностранцев в такси. Член общественного совета министерства Андрей Попков сообщил, что необходимо предоставлять рабочие места, прежде всего гражданам РФ.

«Давайте выполнять указы президента – повышать благосостояние граждан РФ», — отметил Попков.

Кроме того, на днях в Госдуму был внесен законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами.

Происшествия,Андрей Попков,Минтранс РФ,Яндекс,Госдума,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители