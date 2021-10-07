Московский таксист запер пассажирку в машине

В Москве водитель такси насильно удерживал 19-летнюю пассажирку в салоне авто, заблокировав двери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Шофер «Яндекс. Такси» уговаривал девушку сходить с ним на свидание. Известно, что студентка работает в музее современного искусства «Гараж». Она вызвала в Парк Горького такси, чтобы отправиться домой на юго-западе города. Водитель завершил заказ, но отказался выпускать клиентку из автомобиля, заблокировав двери.

После этого он начал делать комплименты пассажирке, приставать к ней и хватать. Мужчина предложил покататься и сходить на свидание в один из ресторанов быстрого питания.

Студентка вырвалась из такси и убежала в сторону дома. На следующий день она обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время ведется поиск водителя.

Ранее в Минтрансе России выступили против иностранцев в такси. Член общественного совета министерства Андрей Попков сообщил, что необходимо предоставлять рабочие места, прежде всего гражданам РФ.

«Давайте выполнять указы президента – повышать благосостояние граждан РФ», — отметил Попков.