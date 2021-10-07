Бастрыкин поручил завести дело по факту драки в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира в московском метро в территориальное подразделение СК, следует из сообщения на официальном сайте СКР.
Отмечается, что в действиях злоумышленников, напавших на молодого человека, усматривается покушение на убийство из хулиганских побуждений. Чтобы установить все обстоятельства инцидента, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. Бастрыкин взял дело на личный контроль.
4 октября на станции «Первомайская» московского метрополитена трое приезжих из других регионов на заработки молодых людей в вагоне поезда набросились на 25-летнего пассажира, который вступился за девушку. При этом хулиганы угрожали людям, пытавшимся их остановить.
Избитый участник инцидента находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Не исключено, что он лишится зрения.
ГУ МВД России по Москве опубликовало видео задержания злоумышленников. На кадрах также запечатлен момент избиения пассажира. Трое молодых людей избивают мужчину, который сидит на коленях в вагоне электропоезда.