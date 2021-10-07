Бастрыкин поручил завести дело по факту драки в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира в московском метро в территориальное подразделение СК, следует из сообщения на официальном сайте СКР.

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Отмечается, что в действиях злоумышленников, напавших на молодого человека, усматривается покушение на убийство из хулиганских побуждений. Чтобы установить все обстоятельства инцидента, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. Бастрыкин взял дело на личный контроль.

4 октября на станции «Первомайская» московского метрополитена трое приезжих из других регионов на заработки молодых людей в вагоне поезда набросились на 25-летнего пассажира, который вступился за девушку. При этом хулиганы угрожали людям, пытавшимся их остановить.

Избитый участник инцидента находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Не исключено, что он лишится зрения.