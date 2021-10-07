В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.85
Войти в почту

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту драки в метро

Елена Прошина
33 минуты назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира в московском метро в территориальное подразделение СК, следует из сообщения на официальном сайте СКР.

Бастрыкин поручил завести дело по факту драки в метро
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в действиях злоумышленников, напавших на молодого человека, усматривается покушение на убийство из хулиганских побуждений. Чтобы установить все обстоятельства инцидента, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. Бастрыкин взял дело на личный контроль.

4 октября на станции «Первомайская» московского метрополитена трое приезжих из других регионов на заработки молодых людей в вагоне поезда набросились на 25-летнего пассажира, который вступился за девушку. При этом хулиганы угрожали людям, пытавшимся их остановить.

Избитый участник инцидента находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Не исключено, что он лишится зрения.

ГУ МВД России по Москве опубликовало видео задержания злоумышленников. На кадрах также запечатлен момент избиения пассажира. Трое молодых людей избивают мужчину, который сидит на коленях в вагоне электропоезда.

Происшествия,Драка,Громкие уголовные дела ,Избиение,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители