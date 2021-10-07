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Авиалайнер с неисправными двигателями экстренно сел в Шереметьево

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
20 минут назад

Самолет Airbus A350 совершил посадку с неполадкой в управлении тягой двигателей в подмосковном Шереметьево, сообщили в авиационных службах.

В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет
Фото: ТАССТАСС

«В аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus A350, пилоты сообщили о проблемах с тягой двигателей. Посадка прошла штатно», – приводит слова источника ТАСС.

Самолет следовал рейсом из Мале, столицы Мальдив.

Напомним, 3 октября в двигателе взлетающего самолета на востоке США произошел пожар из-за столкновения с птицей. Кроме того, 24 сентября отправлявшийся с Кубы в Россию самолет в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц.

Еще один похожий инцидент произошел 16 сентября, когда самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Антальи в Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера получил повреждение. 15 сентября самолет авиакомпании «Россия» с неисправным двигателем аварийно сел в Петербурге.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,ИТАР-ТАСС,
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