В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus A350 совершил посадку с неполадкой в управлении тягой двигателей в подмосковном Шереметьево, сообщили в авиационных службах.

Фото: ТАСС ТАСС

«В аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus A350, пилоты сообщили о проблемах с тягой двигателей. Посадка прошла штатно», – приводит слова источника ТАСС.

Самолет следовал рейсом из Мале, столицы Мальдив.

Напомним, 3 октября в двигателе взлетающего самолета на востоке США произошел пожар из-за столкновения с птицей. Кроме того, 24 сентября отправлявшийся с Кубы в Россию самолет в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц.