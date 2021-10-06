Задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе

Полиция задержала одного человека после стрельбы в школе в техасском Арлингтоне. Он сдался властям по собственному желанию, сообщает NBC News.

Фото: Shutterstock/FOTODOM /Anton Prado Shutterstock/FOTODOM /Anton Prado

По данным правоохранительных органов, после вооруженного нападения на школу в больницу были доставлены три человека: 15-летний подросток, который находится в критическом состоянии и уже перенес операцию, девочка-подросток с легкой травмой, которую уже отпустили домой, а также 25-летний мужчина, который тоже находится в хорошем состоянии. Кроме того, помощь на месте происшествия была оказана беременной женщине, которой не потребовалась госпитализация.

Подозреваемым в преступлении стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Он сбежал из школы после стрельбы, но позже сдался полиции по собственной воле, обратившись за помощью к адвокату. Арест прошел без происшествий. Ему инкриминируют несколько пунктов обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Помощник начальника полиции Арлингтона Кевин Колби заявил, что стрельба была не случайным актом насилия, это был студент, который вступил в драку и вытащил оружие. Недалеко школы на улице был найден пистолет 45-го калибра. Полицейские предполагают, что он мог быть использован для стрельбы.