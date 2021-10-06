Блогеру Хованскому продлили арест

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оставил в СИЗО до 8 ноября блогера Юрия Хованского подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Перед заседанием Хованский заявил, что не ждет справедливого решения, но верит в чудо.

Поддержать блогера приехал рэпер Оксимирон. Он заявил, что к делу Хованского важно привлечь общественное внимание.

До этого депутат Государственной думы Василий Власов сообщил «Газете.Ru», что пытается добиться для своего бывшего помощника домашнего ареста. В настоящее момент Хованский заключен под стражу.