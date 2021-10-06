Из российской колонии сбежал заключенный

Из колонии-поселения 5 УФСИН по Ульяновской области сбежал заключенный, он мог направиться в Самару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.

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По информации УФСИН, речь идет о Дмитрии Владимировиче Милохове, 1992 года рождения, осужденном по статье «Грабеж с применением насилия» и приговоренному к 3,5 годам лишения свободы. 4 октября он покинул территорию производственного объекта российской колонии и направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару.

В момент побега осужденный был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки. Также у него есть татуировки на плече, груди, кисти правой руки. Мужчина может выдавать себя за немого и общаться с людьми путем написания текста на листе бумаги.

Источник агентства уточнил, что осужденный сбежал не с территории колонии-поселения, а покинул производственный объект в Димитровграде, где он был трудоустроен. Сотрудник колонии во время проверки обнаружил, что Милохов отсутствует на рабочем месте, после чего начались его поиски.