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На Украине произошел крупный пожар рядом со складом с боеприпасами

Елена Прошина
13 минут назад

Крупный пожар возник в украинской Балаклее, где расположены склады с боеприпасами. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около полудня.

По данным спасателей, горел камыш на площади 4,5 гектара, также существовала угроза распространения огня на жилые дома и «другие объекты».В 14:20 пожар был локализован, в настоящее время продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет.

Как пишет издание E-news, по предварительной информации, камыши подожгли неизвестные. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что в городе наблюдается сильное задымление, из-за того, что огонь подобрался очень близко к домам, оплавились несколько балконов.

В 2017 году в Балаклее начавшийся на складе танковых и артиллерийских боеприпасов пожар вызвал детонацию. Как пишет «Лента.ру», из зоны поражения жители были эвакуированы, движение по железной дороге остановлено, небо в районе складов закрыто. В результате пожара и взрывов пострадали жилые дома.

Арсенал в Балаклее - крупнейший на территории Украины.

Также боеприпасы на складе в Балаклее взрывались в 2018 и 2019 годах, пишет 24-й канал.

Происшествия,Видео,Lenta.ru,
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