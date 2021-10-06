Мать пермского стрелка не пустили к сыну в больницу

Мать Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, не пустили к сыну в реанимацию, пишет Life.

Как сообщает издание, мать Бекмансурова позвонила врачу, чтобы узнать о здоровье сына и поинтересовалась, может ли она его навестить. Но ей ответили категорическим отказом.

В настоящее время женщина начала собирать документы для оформления сыну инвалидности в связи с тем, что ему ампутировали ногу.

Издание отмечает, что с момента задержания стрелка его отец ни разу не поинтересовался состоянием здоровья сына.

По данным Life, состояние Бекмансурова, который все еще находится в реанимации, остается тяжелым. Его жизни ничего не угрожает, но врачи не исключают фатальных осложнений.

В свою очередь телеграм-канал Shot сообщал, что состояние Бекмансурова улучшается, и врачи готовятся перевести его в обычную палату, где стрелка смогут допросить следователи.

Как сообщалось ранее, 20 сентября 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории Пермского государственного университета. В результате погибли шесть человек: студенты университета, выпускница и известный врач. Пострадали еще почти 50 человек. Сам Бекмансуров был ранен при задержании.