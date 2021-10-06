Террористы используют больных COVID-19 для заражения населения

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на действия террористов. В частности, по его словам, преступники стали задействовать больных COVID-19, чтобы заражать население. При этом террористы стали меньше использовать транспорт для нападения из-за антиковидных ограничений, пишет «Российская газета».

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«Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения», - сказал Коков в интервью изданию.

По его словам, такие действия, в частности, выявили индийские спецслужбы. Кроме того, в Тунисе арестованы местные экстремисты, которые незаконно проникли в казармы, чтобы заразить военнослужащих правоохранительных органов.