Террористы используют больных COVID-19 для заражения населения

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на действия террористов. В частности, по его словам, преступники стали задействовать больных COVID-19, чтобы заражать население. При этом террористы стали меньше использовать транспорт для нападения из-за антиковидных ограничений, пишет «Российская газета».
«Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения», - сказал Коков в интервью изданию.
По его словам, такие действия, в частности, выявили индийские спецслужбы. Кроме того, в Тунисе арестованы местные экстремисты, которые незаконно проникли в казармы, чтобы заразить военнослужащих правоохранительных органов.
«А вот преднамеренные наезды на граждан транспортными средствами реже стали практиковаться террористами, что в первую очередь обусловлено принятыми мерами безопасности в общественных местах, а также введенными в большинстве стран антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий»,- добавил Коков.