В Дагестане отреагировали на избиение москвича в метро

«Нормальный человек не может на это смотреть. (...) Я глубоко возмущен поведением этих ребят. Независимо от того, в чем была причина конфликта, потому что поведение неадекватное, поведение жестокое, мягко выражаясь. Это вообще кошмар», — сказал Гаджиев.