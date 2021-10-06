Дело об убийстве Талькова может быть передано в суд

Тальков был убит выстрелом из пистолета во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время концерта 6 октября 1991 года. В эти годы он был на пике популярности. Следователи считают, что в этот день между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. Во время завязавшейся драки раздался выстрел из пистолета, который был у одного из участников конфликта, пуля попала в Талькова, и он погиб. Было возбуждено уголовное дело, в марте 1993 года производство по нему было приостановлено. В 2018 году расследование было возобновлено.