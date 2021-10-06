По ЗСД в Петербурге проехал автомобиль каршеринга с открытым капотом. Видео

Утром, 6 октября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) очевидцы заметили каршеринговый автомобиль, который ехал в крайнем правом ряду на «аварийке» с поднятым капотом. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

Свидетели инцидента сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», курьезное и опасное видео сняли на платной скоростной трассе утром.