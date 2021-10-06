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По ЗСД в Петербурге проехал автомобиль каршеринга с открытым капотом. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Утром, 6 октября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) очевидцы заметили каршеринговый автомобиль, который ехал в крайнем правом ряду на «аварийке» с поднятым капотом. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

Свидетели инцидента сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», курьезное и опасное видео сняли на платной скоростной трассе утром.

По каким-то причинам у машины каршеринга прямо во время движения открылся капот, в результате чего он закрыл лобовое стекло, лишив водителя обзора. Однако несмотря на это легковушка продолжила движение по магистрали.

Происшествия,Видео,
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