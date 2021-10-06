В Ростове слушается дело известного криминального авторитета. Видео

В Ростове слушается дело известного криминального авторитета по прозвищу Джако — его обвиняют в организации убийств, создании ОПГ и торговле оружием. Об этом сообщает Telegram-канал “don Mash” .

Сегодня прошло третье заседание. На нём Джако признался в заказном убийстве Казбека Пагиева. По данным следствия, в 2008 году кто-то обстрелял его Audi спустя два дня после отставки с должности замглавы правительства. Гагиев рассказал, что сделал это по просьбе экс-депутата Государственной думы 6 и 7 созывов Зураба Макиева, премьер-министра и сенатора Северной Осетии.