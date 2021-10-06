Госпитализированного накануне с коронавирусом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, поскольку поражение его легких достигло 75%. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

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"Этой ночью у актера резко упал уровень сатурации и стал ниже нормы, – уточняется в сообщении канала.

Также отмечается, что Гаркалин находится в сознании, но его подключили "к кислороду под давлением", и что у него "критическая стадия пневмонии – КТ4".

При этом дочь Валерия Гаркалина Ника не подтвердила изданию перевод отца в реанимацию. Об этом она сказала в комментарии изданию NEWS.ru.

«У меня нет новой информации. Mash известно больше, чем мне», — отметила она.

Ранее журналистам в ГИТИСе, где артист преподает, уточнили, что его состояние на момент госпитализации оставалось стабильным. В учреждении также добавили, что жизни Гаркалина «ничего не угрожает».

Ника Гаркалина также ранее подтвердила болезнь отца. Накануне его состояние ухудшилось и он решил сдать анализы. При этом дочь артиста опровергла данные о критическом состоянии актера, она рассказала, что Валерий Гаркалин чувствует себя «более-менее ничего». Также она добавила, что медики пока не могут сказать, сколько времени он пробудет в больнице.