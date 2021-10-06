Обнаружено затонувшее в белом море судно: видео

В Белом море обнаружено затонувшее судно «Фаворит». Его нашли во время отлива в нескольких сотнях метров от берега. Видео оказалось в распоряжении информационного портала Life.ru.

Частное судно «Фаворит» потерпело крушение с пятью членами экипажа в минувший вторник в Терском районе Мурманской области. По последним данным, число погибших увеличилось до двух человек. Одного из них нашел на берегу местный житель. Поиски пропавших людей продолжаются, об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Мурманской области.