Продавец супермаркета в Петербурге избила посетительницу, заподозрив ее в краже сыра. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах видно, как работница торгового заведения силой затащила женщину в помещение и повалила на пол. Потасовку пытался разнять мужчина.

«Пусть она мне привезет сыр мой», – ответила ему сотрудница магазина.