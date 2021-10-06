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Продавец «Пятерочки» избила покупательницу в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Продавец супермаркета в Петербурге избила посетительницу, заподозрив ее в краже сыра. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах видно, как работница торгового заведения силой затащила женщину в помещение и повалила на пол. Потасовку пытался разнять мужчина.

«Пусть она мне привезет сыр мой», – ответила ему сотрудница магазина.

Аналогичный случай произошел накануне в подмосковном супермаркете, там продавщица избила покупателей дубинкой в подсобке за кражу.

Происшествия,Видео,
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