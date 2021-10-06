В Турции опять горят леса. Видео

В Турции снова горят леса. Крупный пожар вспыхнул в провинции Мугла минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятые очевидцами кадры.
В тушении пожара были задействованы пять пожарных машин и 17 цистерн с водой. Кроме того, огонь тушили и с воздуха: были привлечены три самолета и 16 вертолетов. Информации о причинах возникновения возгорания пока нет.
Напомним, этим летом Турция оказалась во власти лесных пожаров, в августе было потушено 299 очагов возгорания в 54 провинциях страны.