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В Турции опять горят леса. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Турции снова горят леса. Крупный пожар вспыхнул в провинции Мугла минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

В тушении пожара были задействованы пять пожарных машин и 17 цистерн с водой. Кроме того, огонь тушили и с воздуха: были привлечены три самолета и 16 вертолетов. Информации о причинах возникновения возгорания пока нет.

Напомним, этим летом Турция оказалась во власти лесных пожаров, в августе было потушено 299 очагов возгорания в 54 провинциях страны.

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