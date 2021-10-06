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Последствия наводнения в Сочи

Газета.Ru
21 минуту назад

В Сочи продолжают бороться с последствиями очередного наводнения. Движущийся грунт снес 20 домов, в том числе восемь жилых построек — сильные ливни в Сочи, которые шли двое суток, в ночь на 5 октября привели к многочисленным разрушениям. Начавшийся оползень повредил дорожное покрытие на трассе «Джубга-Сочи». Разломы в асфальте блокировали движение автомобилей и вызвали многокилометровые пробки. Проезд к селу Варваровка оказался полностью перекрыт.

Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
1/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 6 октября 2021 года
2/14 Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 6 октября 2021 года
Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
3/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
4/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
5/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
6/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 6 октября 2021 года
7/14 Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 6 октября 2021 года
Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи
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Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
8/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи
Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в Сочи, 6 октября 2021 года
9/14 Ликвидация последствий оползня, который был вызван сильным дождем, в Сочи, 6 октября 2021 года
Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
10/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
11/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
12/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
13/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
14/14 Последствия оползня, который был вызван сильным дождем, в селе Сергей-Поле под Сочи, 5 октября 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Многие домовладения и приусадебные участки оказались подтоплены. В Сочи дороги ушли под воду, автомобили «плыли» по улицам. Разрушены газовые трубы и линии электропередач — подача газа и тока прекратилась. На улице Худякова родители вынуждены были нести школьников на руках в школу 100.

Синоптики предупреждают, что до конца дня 6 октября есть угроза образование смерчей над морем на отрезке от Магри до Веселое. Жителям и гостям курорта советуют проявлять осторожность, не отдыхать у воды, не оставлять машины возле деревьев или рекламных щитов.

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