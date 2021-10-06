В Сочи продолжают бороться с последствиями очередного наводнения. Движущийся грунт снес 20 домов, в том числе восемь жилых построек — сильные ливни в Сочи, которые шли двое суток, в ночь на 5 октября привели к многочисленным разрушениям. Начавшийся оползень повредил дорожное покрытие на трассе «Джубга-Сочи». Разломы в асфальте блокировали движение автомобилей и вызвали многокилометровые пробки. Проезд к селу Варваровка оказался полностью перекрыт.