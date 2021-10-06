Россиянин с телефоном заглядывал под юбки прохожим. Видео

В городе Ачинске Красноярского края заметили мужчину, который с телефоном тайно заглядывал прохожим женщинам под юбки. Подозрительный гражданин, совершающий странные действия в отношении местных жительниц, попал в объектив камеры видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Запись публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как злоумышленник подносит мобильник под юбку ничего не подозревающей девушки, стоящей у пешеходного перехода.
«После того как очевидцы выложили видео с регистратора в Сеть, оказалось, что этого типа уже замечали за подобными делишками и раньше», – отмечает SHOT.