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Камнепад на трассе в Сочи попал на видео

Александр Кузьмин
13 минут назад

В Сочи камнепад едва не разбил автомобиль на дороге. Зафиксированную видеорегистратором запись инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».На кадрах видно, как на трассу, по которой двигается транспортное средство, падают валуны. Один из них чудом не попал в машину.

Вероятней всего, причиной камнепада стали обильные осадки, которые обрушились на курортный город в последние дни. Из-за дождей в некоторых районах сошел оползень. В одном из коттеджных поселков он повредил дорогу и два десятка домовладений, сместив грунт.

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