Камнепад на трассе в Сочи попал на видео

В Сочи камнепад едва не разбил автомобиль на дороге. Зафиксированную видеорегистратором запись инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».На кадрах видно, как на трассу, по которой двигается транспортное средство, падают валуны. Один из них чудом не попал в машину.