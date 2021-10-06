Камнепад на трассе в Сочи попал на видео

В Сочи камнепад едва не разбил автомобиль на дороге. Зафиксированную видеорегистратором запись инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».На кадрах видно, как на трассу, по которой двигается транспортное средство, падают валуны. Один из них чудом не попал в машину.
Вероятней всего, причиной камнепада стали обильные осадки, которые обрушились на курортный город в последние дни. Из-за дождей в некоторых районах сошел оползень. В одном из коттеджных поселков он повредил дорогу и два десятка домовладений, сместив грунт.