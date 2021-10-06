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Массовую акцию протеста против антиковидных мер в Словении сняли на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

В столице Словении массовые акции протеста против антиковидных мер перерастают в стычки с полицией. Правоохранители разгоняют демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались кадры с улиц Любляны.

С 15 сентября в стране вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Теперь для посещения рынков, торговых и других заведений в сфере услуг в Словении гражданам необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, сейчас в республике действуют нормы об обязательном ношении масок в помещениях и на открытом воздухе.

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