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Тиктокеры прокатились на кресле по Стерлитамаку. Видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

В Стерлитамаке тиктокеры прокатились на кресле и по улицам города. Свою поездку молодые люди сняли на видео, запись появилась в Telegram-канале «Уфа ЧП». На кадрах два человека с плакатом в руках едут в кресле, прицепленном к автомобилю ВАЗ-2103. Внимание окружающих блогеры также привлекали, выкрикивая лозунги и дымовым факелом.

Опасную забаву не оставили без внимания полицейские. Компанию блогеров задержали, им были выписаны штрафы за нарушение правил перевозки людей, а также правил страхования и тонировку. У одного из участвовавших в съемке водителей не было прав.

Происшествия,Видео,
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