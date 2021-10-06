Тиктокеры прокатились на кресле по Стерлитамаку. Видео

В Стерлитамаке тиктокеры прокатились на кресле и по улицам города. Свою поездку молодые люди сняли на видео, запись появилась в Telegram-канале «Уфа ЧП». На кадрах два человека с плакатом в руках едут в кресле, прицепленном к автомобилю ВАЗ-2103. Внимание окружающих блогеры также привлекали, выкрикивая лозунги и дымовым факелом.