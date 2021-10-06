В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.92
Войти в почту

Найдено тело второго члена экипажа затонувшего судна «Фаворит»

Анна Безрукова
1 час назад

Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна «Фаворит». Об этом сообщает МЧС.

Найдено тело второго члена экипажа затонувшего судна «Фаворит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате, общее количество погибших достигло двух человек.

Ранее, 5 октября сообщалось, что пассажирка, которой удалось спастись с судна «Фаворит», потерпевшего бедствие и затонувшего в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, умерла от переохлаждения по дороге в больницу. Об этом передавало ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Также, по данным на вчерашний день, еще трое человек с потерпевшего бедствие судна «Фаворит» числились без вести пропавшими, один мужчина выжил.

Напомним, днем 5 октября с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива был получен сигнал бедствия. Как пояснили в Росморречфлоте, в службу «112» получилось дозвониться пассажирке судна. В экстренных службах ТАСС уточнили, что из-за шторма судно частично затонуло, а присутствовавшие на борту люди смогли воспользоваться спасательным плотом и добраться на нем до береговой зоны, однако по прибытии на плоту никого не оказалось.

Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте запустили проверку по факту произошедшего.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители