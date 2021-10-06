Найдено тело второго члена экипажа затонувшего судна «Фаворит»

Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна «Фаворит». Об этом сообщает МЧС.

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В результате, общее количество погибших достигло двух человек.

Ранее, 5 октября сообщалось, что пассажирка, которой удалось спастись с судна «Фаворит», потерпевшего бедствие и затонувшего в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, умерла от переохлаждения по дороге в больницу. Об этом передавало ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Также, по данным на вчерашний день, еще трое человек с потерпевшего бедствие судна «Фаворит» числились без вести пропавшими, один мужчина выжил.

Напомним, днем 5 октября с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива был получен сигнал бедствия. Как пояснили в Росморречфлоте, в службу «112» получилось дозвониться пассажирке судна. В экстренных службах ТАСС уточнили, что из-за шторма судно частично затонуло, а присутствовавшие на борту люди смогли воспользоваться спасательным плотом и добраться на нем до береговой зоны, однако по прибытии на плоту никого не оказалось.