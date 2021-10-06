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У здания Верховного суда США подорвали автомобиль

Елена Прошина
1 час назад

Полиция Капитолия арестовала подозрительного мужчину, который припарковался у здания Верховного суда США.

У здания Верховного суда США подорвали автомобиль
Фото: ReutersReuters

Его машина была замечена примерно в 9:30. Подозреваемый выглядел разочарованным, отказался разговаривать с офицерами полиции и заявил, что «время для разговора прошло».

Офицеры полиции из соображений безопасности очистили территорию. Примерно в 11:00 они вытащили мужчину из внедорожника.

Очевидцы сообщили о пожаре в районе места происшествия, уточнив, что слышали звук взрыва. Позже стало известно, что полиция произвела "контролируемый взрыв" подозрительного автомобиля.

Как уточняется, мужчина был опознан как 55-летний Дейл Пол Мелвин из Кимбалла, штат Мичиган.

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