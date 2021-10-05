В Башкирии полицейские подрались из-за отпуска

Как стало известно, конфликт произошел между двумя старшими лейтенантами ГИБДД. Полицейские хотели пойти в отпуск в одно и то же время, но никто из них не хотел уступать другому. В ходе спора инспектор Аплекаев несколько раз ударил по лицу инспектора Абдрафикова, после чего кинул на стол удостоверение и жетон. После этого Аплекаев подал рапорт на увольнение и ушел.