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Оползень разрушил дома под Сочи

Елена Прошина
26 минут назад

Несколько домов оказались повреждены, а дорога разрушена из-за оползня, причиной которого стали залповые дожди, пишет портал Sochi24.

Оползень разрушил дома под Сочи
Фото: Sochi24Sochi24

Оползень затронул 20 домов и дорогу в соседнее село Варваровка. В целях безопасности в селе Сергей-Поле временно отключили газ и электричество, а людям предложили эвакуацию в пункт временного размещения в пансионате Аквалоо. Помощь предложена 20 взрослым и 10 несовершеннолетним.

На фотографии, сделанной с высоты птичьего полета, которую разместил портал, видно, что асфальт разрушен, а стены некоторых домов повреждены. Погибших и пострадавших в результате оползня нет.

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