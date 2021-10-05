Оползень разрушил дома под Сочи

Несколько домов оказались повреждены, а дорога разрушена из-за оползня, причиной которого стали залповые дожди, пишет портал Sochi24.

Фото: Sochi24 Sochi24

Оползень затронул 20 домов и дорогу в соседнее село Варваровка. В целях безопасности в селе Сергей-Поле временно отключили газ и электричество, а людям предложили эвакуацию в пункт временного размещения в пансионате Аквалоо. Помощь предложена 20 взрослым и 10 несовершеннолетним.