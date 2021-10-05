31-летний футболист обнаружен мертвым в своей машине

Бывший игрок сборной Греции до 21 года Никос Цуманис был найден мёртвым в прибрежном пригороде Каламарии. Сообщается, что незадолго до этого он сообщил своему другу о финансовых проблемах и желании покончить с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: VLADIMIR RYS/GETTY IMAGES VLADIMIR RYS/GETTY IMAGES

Тело игрока было найдено в его собственной машине на пристани. Цуманиса объявили пропавшим без вести в понедельник, 4 октября. Сообщается, что, согласно данным судмедэкспертизы, смерть Никоса наступила в результате удушения. Полиция уже занимается расследованием.