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Избиение пенсионерки в селе Константиново за долг ее сына попало на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

В селе Константиново Сергиево-Посадского района среди белого дня неизвестные избили пожилую женщину. Как выяснилось, на эту семью давно ополчились бандиты из-за одного родственника, который задолжал семь миллионов. Об этом сообщает “360”.

Невестка пострадавшей Татьяна рассказала подробности произошедшего.

«Это мама моего мужа. Она находится в больнице. У нее многочисленные синяки, ушибы, сильное сотрясение, трещин, слава богу, нет. Она лежит, сказали ей не двигаться. У нее давление 220. Человек лежит, пытается прийти в себя», — рассказала Татьяна.

Пострадавшая рассказала «360», что помнит удар, после которого она отключилась. Но потом она пришла в себя.

«Они меня били руками, кулаками по голове. Я их умоляла: „Ребята, что вы делаете, не убивайте“. Они слова не сказали. Они потом убежали. Ни одной машины не было, никого не было. Не знаю, куда скрылись», — сказала пожилая женщина в слезах.

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